I social media hanno un impatto diretto sulle criptovalute e, poiché non puoi ascoltare un milione di opinioni diverse al minuto, LunarCrush lo fa per te. LunarCrush raccoglie attività sui social media per Bitcoin, migliaia di altcoin, scambi di criptovalute, influencer e altro ancora, in tempo reale ogni singolo giorno e distilla il tutto in dati brevi e digeribili.

Sito web: lunarcrush.com

