Lumose Marketplace è una piattaforma di confronto di software, strumenti e servizi pensata per piccoli studi legali. L'obiettivo di Lumose Marketplace è fornire agli avvocati la migliore alternativa all'acquisto di fornitori per le loro aziende, dal software del portale clienti ai servizi di reclutamento paralegale. Gli elenchi di Lumose Marketplace sono progettati per comunicare solo le informazioni più importanti di cui i visitatori hanno bisogno per determinare se esiste un prodotto/servizio adatto, il più rapidamente possibile.

Sito web: lumosemarketplace.com

