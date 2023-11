Lidl Latvija

Lidl è una delle più grandi aziende di vendita al dettaglio di generi alimentari in Europa e nel mondo, che come parte del gruppo "Schwarz" ha sede a Nekarzulm in Germania. La massima qualità al prezzo più basso possibile: questo è il principio guida di "Lidl". Lidl Lettonia Fondazione Lidl & Co. KG è una catena tedesca di rivenditori discount internazionali che gestisce oltre 11.000 negozi in Europa e negli Stati Uniti.

Sito web: lidl.lv

