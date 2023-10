In tutto il mondo, le biblioteche locali offrono milioni di ebook e audiolibri. Puoi prenderli in prestito - gratuitamente, istantaneamente - con una tessera della biblioteca e Libby: l'app pluripremiata e molto amata per le biblioteche.

Sito web: libbyapp.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Libby. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.