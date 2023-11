Lexus è la divisione veicoli di lusso della casa automobilistica giapponese Toyota. Il marchio Lexus è commercializzato in più di 90 paesi e territori in tutto il mondo ed è il marchio di auto premium più venduto in Giappone. Si è classificato tra i 10 maggiori marchi globali giapponesi in termini di valore di mercato. Lexus ha sede a Nagoya, in Giappone.

Sito web: lexus.com

