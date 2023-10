Legible News

Leggibili notizie rendono le persone più intelligenti. È stato costruito nel 2018 per far fronte alle carenze delle testate giornalistiche con sede negli Stati Uniti. Perché i siti web di notizie non si collegano direttamente al materiale originale? Perché insistono nel caricare immagini, video, pop-up, pubblicità e altre cose assurde che ostacolano la lettura delle notizie? Tutto sta davvero rompendo la copertura? La follia finisce qui: Legged News adotta un approccio diverso con le notizie: Educativo: i siti Web di notizie desiderano mantenerti sul proprio sito Web di notizie, quindi raramente si collegano a materiale originale o ad altre informazioni contestualmente utili. Legged News si collega giudiziosamente agli articoli di Wikipedia che le persone possono leggere per ottenere più contesto dietro un problema e imparare cose. In realtà è informativo. Veloce: la maggior parte dei siti Web di notizie carica una serie di pubblicità, popup, video, grafica ed elementi interattivi che non aggiungono sostanza alla storia. Il tuo tempo e la tua attenzione sono troppo preziosi per essere sprecati in una raffica di pubblicità. Legged News carica solo ciò che è assolutamente necessario su ogni pagina è solo una richiesta, così puoi concentrarti su ciò che è importante. Non crea dipendenza: gli avvisi di notizie e la grafica delle società di media con sede negli Stati Uniti sono sfuggiti di mano. Se guardi un canale di notizie o visiti il ​​loro sito web, ci sono buone probabilità che tu venga colpito da qualcosa di "BREAKING" che non è veramente dirompente, progettato per attirarti. Legged News è noioso, quasi fino all'eccesso, quindi non lo farai Non diventare dipendente dalle notizie. Noioso: è ansioso consentire agli avvisi di notizie di far esplodere costantemente il tuo telefono. Le notizie nazionali o internazionali raramente influenzano le persone in quel lasso di tempo in cui hanno bisogno di sapere qualcosa immediatamente. Legged News viene aggiornato una volta al giorno, alle 18:00 PST per l'esattezza, e non si preoccupa di avvisarti. Basta controllarlo una volta al giorno, ogni volta che controlli di solito le notizie, e saprai cosa devi sapere. Privato - Ricordi i giornali? Nessun tracker, faro o stranezza mentre leggi le notizie. Ci sei solo tu, una connessione Internet crittografata e le notizie del giorno. Le notizie sono un'opportunità per le persone di conoscere altre parti del mondo. Legged News fa sì che ciò accada.

Sito web: legiblenews.com

