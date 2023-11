Lalamove è il principale fornitore di servizi di consegna e corriere in giornata e piattaforma di noleggio furgoni a Hong Kong. La nostra app mobile connette istantaneamente gli autisti per fornire servizi on-demand con un solo clic. I nostri autisti partner gestiscono una vasta gamma di veicoli tra cui camion, furgoni e motociclette per consegne di quasi tutto, di qualsiasi dimensione.

Sito web: lalamove.com

