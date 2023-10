KwesForms è il generatore di moduli di siti Web più avanzato per sviluppatori web che offre l'esperienza ricca di funzionalità più veloce e personalizzabile. Nessun generatore di moduli GUI. Modellalo come desideri, usalo con qualsiasi framework, convalidalo facilmente. Protezione anti-spam di altissimo livello. Crea moduli JavaScript senza lasciare il tuo HTML. Crea moduli dinamici con funzionalità JS come convalida frontend, logica nascondi/mostra, moduli multifase e molto altro ancora scrivendo solo HTML. Lascia a noi tutto il Javascript effettivo, la convalida del backend, l'invio di e-mail e l'elaborazione.

Sito web: kwesforms.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a KwesForms. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.