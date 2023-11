Assicurati che le tue bollette siano pagate in modo da poterti concentrare sul resto. Mantieniti organizzato monitorando le tue spese e pianifica in anticipo prevedendo il flusso di cassa e il saldo del conto. Salda il tuo debito. Utilizza il nostro Rapporto sul saldo per vedere quanto tempo ti occorrerà per farlo e per individuare eventuali segnali di allarme mesi prima che qualcosa diventi un problema. Mentre la maggior parte delle applicazioni di budget si concentra sulle tue spese passate, con Kualto puoi concentrarti sul tuo futuro proiettando il tuo saldo iniziale e finale ogni settimana. Puoi permetterti più di quanto pensi. Con il nostro approccio di previsione puoi vedere quanto puoi spendere e quando puoi spenderlo! Guarda le conseguenze delle tue decisioni prima di prenderle. Gioca con scenari "e se" in modo da poter fare le scelte giuste. Sai sempre cosa sta succedendo. Utilizza gli stati delle transazioni per tenere traccia di ciò che è ancora dovuto e di ciò che è stato pagato. Paga in tempo. Ricevi promemoria per sapere quando scadono le fatture, evitare penali per il ritardo e pagare in modo responsabile. Kualto è come una sfera di cristallo che ti dice quanti soldi avrai in qualsiasi momento, non solo alla fine del mese. È possibile accedere al tuo account Kualto tramite l'app o con un browser. Non è necessario sincronizzare o eseguire il backup di nulla. Accedi ai tuoi dati da qualsiasi luogo.

Sito web: kualto.com

