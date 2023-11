Ketto è una piattaforma di crowdfunding online e un sito Web in India per la raccolta fondi per cause sociali, di beneficenza, film, musica, personali e creative. Visitateci on-line!

Sito web: ketto.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ketto. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.