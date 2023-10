La scelta del data scientist di ridimensionare, valutare e mantenere i dati in linguaggio naturale. Automatizza l'etichettatura ove possibile, trova sottoinsiemi che causano grattacapi per collaborare con esperti di dominio (interni) o crowdworker e gestisci i tuoi dati e flussi di lavoro in un'unica applicazione. E ancora meglio: la raffineria è open source!

Sito web: kern.ai

