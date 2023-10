Kendis è una scheda di programma digitale utilizzata per pianificare e gestire treni di rilascio, rilasci e portfolio Agile. Fornire alle organizzazioni una visualizzazione perfetta e istantanea durante l'incremento del programma o della soluzione. Kendis si integra con JIRA e offre sincronizzazione bidirezionale in tempo reale. La tavola Kendis può essere utilizzata per; Pianificazione PI (SAFe), pianificazione di team distribuiti, monitoraggio delle dipendenze, gestione dei rilasci, Solution Train (SAFe), gestione del portafoglio

Sito web: kendis.io

