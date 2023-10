Kate Spade New York®: guarda e acquista la nostra nuova collezione. Scopri borse, gioielli e abiti in abbondanza. Spedizione e resi gratuiti in tutti i 50 stati.

Sito web: katespade.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kate Spade. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.