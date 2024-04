Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Just the Recipe su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Just The Recipe is your all-in-one digital cooking companion, designed to declutter recipe websites and provide only the essential instructions and ingredients. Say goodbye to needless scrolling and hello to culinary creativity across all of your devices.

