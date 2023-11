Jobkitten è un'app Web facile da usare che ti consente di raccogliere, monitorare ed esaminare i candidati per un lavoro con i colleghi. Realizzato per le piccole imprese e gli imprenditori, così potrai dimenticare il fastidio di raccogliere le domande da una casella di posta elettronica e di farle rimbalzare tra colleghi. Jobkitten ti consente di esaminare e commentare i candidati in un piccolo feed ordinato, facilmente ordinabile e ricercabile. L'app è ottimizzata per dispositivi mobili e, soprattutto, GRATUITA (per ora)!

Sito web: jobkitten.com

