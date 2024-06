Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Interactly.video su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Interactly.video è la prima piattaforma di creazione di video interattivi e personalizzati senza codifica, per offrire un valore immenso alle aziende utilizzando video interattivi in ​​tutte le forme possibili, che potrebbero essere su sito Web, e-mail, supporto e onboarding, ecc. Gli esperti di marketing possono usalo per coinvolgere e qualificare lead su sito web, e-mail, social media. Il team di prevendita delle aziende SaaS può utilizzarlo per la prequalificazione dei lead, standardizzare le demo e chiudere le trattative più velocemente di prima.

Sito web: interactly.video

