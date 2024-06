Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Insycle è una piattaforma di gestione dei dati per le aziende SaaS. Pensa: deduplicazione, azioni collettive e gestione dei record di dati. Mentre molti prodotti incentrati sui dati si basano su app demo e schermate di stato vuote precaricate, Insycle ha adottato un approccio diverso. Dal momento in cui arrivi sul sito di marketing di Insycle, inizi un viaggio ottimizzato per un basso attrito, una configurazione rapida e un breve time-to-value. L'intera esperienza sembra elegante e facile da usare.

Sito web: insycle.com

