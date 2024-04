Impulze.ai is an influencer marketing platform tailored to meet the needs of agencies and brands, empowering them to manage their influencer discovery, campaign management and reporting with data driven decisions and inputs

