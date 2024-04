Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per iCrowdNewswire su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

iCrowdNewswire è stata fondata nel 2015 da un team di ex dirigenti senior di Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones e altre importanti organizzazioni di notizie finanziarie e aziendali. Con migliaia di comunicati stampa pubblicati e distribuiti quotidianamente, la concorrenza è ai massimi livelli. iCrowdNewswire si differenzia dalla concorrenza migliorando i tradizionali servizi di rilascio, aggiungendo funzionalità di distribuzione premium e di nicchia con le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, targeting geografico e demografico, traduzioni basate sull'intelligenza artificiale, distribuzione di e-mail curata, consegna a database premium e distribuzione aggiuntiva tramite assistenti digitali vocali come Amazon Alexa per raggiungere direttamente il tuo pubblico, aumentare istantaneamente la notorietà del tuo marchio e migliorare le tue conversioni. Con i nostri prodotti innovativi e facili da usare, puoi amplificare la portata del tuo comunicato stampa. ReleaseLive di iCrowdNewswire rivoluziona la tradizionale distribuzione dei comunicati stampa sovrapponendo una distribuzione basata sugli annunci fornita da Google, Taboola, Facebook, Instagram e LinkedIn per potenziare il tuo rilascio. iCrowd commercializza in modo efficace la tua uscita, combinando la distribuzione a pagamento sui social media e sui media digitali per portare la tua uscita a nuovi livelli e fornire un ROI mirato con analisi reali sulla tua campagna fornendo report fruibili.

