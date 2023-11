Holded è un software di gestione aziendale per le aziende moderne. Aumenta le tue vendite, riduci le spese e risparmia tempo quando gestisci ogni elemento della tua attività da un'unica piattaforma. Holded ti offre tutti gli strumenti necessari per prendere decisioni aziendali migliori. Fatturazione, Contabilità, CRM, Team, Progetti e Inventario, tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. Prendi il controllo e sincronizza perfettamente tutte le tue funzioni aziendali con Holded. Inizia oggi stesso a utilizzare questo ERP cloud di livello mondiale!

Sito web: holded.com

