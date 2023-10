Handy è la piattaforma leader per mettere in contatto le persone in cerca di servizi domestici con professionisti di servizi indipendenti di alta qualità e preselezionati. Dalla pulizia della casa ai servizi tuttofare, Handy mette istantaneamente in contatto migliaia di clienti ogni settimana con professionisti di prim'ordine nelle città di tutto il mondo. Con un processo di prenotazione semplice di 60 secondi, un pagamento sicuro e supportato dalla Garanzia Handy Happiness, Handy è il modo più semplice e conveniente per prenotare servizi a domicilio.

Sito web: handy.com

