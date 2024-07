Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Grit su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Grit è uno strumento AI che automatizza il processo di correzione del debito tecnico nel codice. Raggiunge questo obiettivo combinando l’analisi statica con tecniche di apprendimento automatico per generare richieste pull che ripuliscono il codice e lo migrano ai framework più recenti. Lo strumento offre agli utenti la possibilità di scrivere le proprie migrazioni o utilizzare le migrazioni predefinite disponibili. Mettendo le migrazioni del codice e gli aggiornamenti delle dipendenze sul pilota automatico, Grit aiuta a risparmiare tempo e a migliorare la velocità degli sviluppatori. Consente ai team software ad alta velocità di muoversi più velocemente automatizzando le attività di manutenzione, consentendo loro di completare le migrazioni fino a 10 volte più velocemente rispetto agli sforzi manuali. È possibile accedere a Grit da più piattaforme, tra cui GitHub, VS Code e la riga di comando, garantendo una perfetta integrazione nei flussi di lavoro esistenti. Lo strumento gode della fiducia dei clienti beta e ha generato con successo decine di migliaia di modifiche. La tecnologia alla base di Grit si basa sull'apprendimento automatico e sull'analisi statica. Lo strumento utilizza la corrispondenza dei modelli per identificare le aree del codice che richiedono la migrazione o la pulizia. Ad esempio, può convertire JavaScript in TypeScript, convertire componenti di classe in componenti funzionali e convertire JavaScript in funzioni freccia. Grit supporta anche le migrazioni da AngularJS ad Angular. Nel complesso, Grit è un potente strumento che semplifica il processo di risoluzione del debito tecnico e di aggiornamento del codice sfruttando le capacità dell'apprendimento automatico e dell'analisi statica.

Sito web: about.grit.io

