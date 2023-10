Rileva i problemi relativi ai dati durante la CI, non in produzione. - Controllo della versione open source per i metadati. - Ampia gamma di integrazioni per archivi dati e strumenti. - Flusso di lavoro GitHub per eseguire test dei dati sulle richieste pull

Sito web: grai.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Grai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.