Godmode è una piattaforma web per accedere ai poteri di automazione di autoGPT e babyAGI. Gli agenti IA sono ancora agli inizi, ma le loro capacità stanno rapidamente crescendo e speriamo che Godmode consenta a più persone di attingere ad agenti IA autonomi anche in questa fase iniziale. Godmode si ispira ad Auto-GPT e BabyAGI e supporta GPT-3.5 e GPT-4. Godmode è un progetto di @_Lonis_ e @emilahlback. Unisciti al nostro server Discord per ottenere aiuto, discutere del progetto e ricevere notifiche sugli aggiornamenti.

Sito web: godmode.space

