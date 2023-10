Usa Gemoo per registrare te e il tuo schermo per chiarire i tuoi punti, ottenere file video e immagini organizzati visivamente come una mappa mentale o un calendario e inviarli come collegamento per potenziare la tua comunicazione.

Sito web: gemoo.com

