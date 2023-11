GameChanger Classic

GameChanger fornisce strumenti gratuiti semplici ma potenti per il conteggio dei punteggi, statistiche avanzate, aggiornamenti in tempo reale e soluzioni di gestione delle squadre sportive. Calcoliamo le statistiche, generiamo un registro dei punteggi e trasmettiamo in streaming play-by-play e audio in diretta a genitori e fan.

Sito web: gc.com

