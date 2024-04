Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per GaGaNode su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

GaGaNode, il mercato IP residenziale decentralizzato di prossima generazione + larghezza di banda, mira ad alleviare la carenza globale di indirizzi IPv4 con la tecnologia Web3.0. GaGaNode è sviluppato per aiutare gli utenti a gestire in modo indipendente le risorse di larghezza di banda domestica inattive. Gli utenti possono partecipare alla rete Web3 tramite Idle Electronics a casa senza IP di rete pubblica. GaGaNode incoraggia tutti a ridurre gli investimenti in nuove attrezzature minerarie e a installare GaGaNode su qualsiasi dispositivo elettronico inattivo come Raspberry Pi, telefono Android, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation e altri dispositivi elettronici attraverso il porting del software il più possibile.

Sito web: gaganode.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GaGaNode. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.