Fountain riunisce le assunzioni in un unico posto in modo da poter assumere persone migliori più rapidamente, che tu sia una grande impresa, un franchising o una piccola impresa. Tieni traccia, gestisci e esegui l'onboarding in ogni sede. Che tu abbia una o 1000 sedi, manteniamo le cose semplici. Fountain è disponibile sul Web e sui dispositivi mobili, quindi puoi assumere candidati, sia che tu sia alla tua scrivania o in viaggio.

Sito web: fountain.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fountain. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.