FOODMAP - Una piattaforma che collega agricoltori, produttori gentili e consumatori attraverso la trasparenza sull'origine, le informazioni sui prodotti e la storia dietro di essi. FOODMAP riunisce giovani che amano l'agricoltura e comprendono la tecnologia, vogliono utilizzare la tecnologia per ottimizzare la catena di approvvigionamento in agricoltura, ridurre gli intermediari in modo che gli agricoltori possano vendere i prodotti a prezzi più alti e i consumatori degli agricoltori ottengano prezzi migliori. FOODMAP crede sempre che i prodotti agricoli vietnamiti siano molto freschi e deliziosi, le nostre specialità vietnamite sono di ottima qualità e saranno supportate dai consumatori nazionali. Questo sarà il trampolino di lancio più forte per far conoscere i prodotti agricoli vietnamiti e diffondere storie gentili.

Sito web: foodmap.asia

