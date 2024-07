EvolveAI è uno strumento di formazione basato sull'intelligenza artificiale che mira a fornire competenze a prezzi accessibili a coloro che perseguono i propri obiettivi formativi. Integra una sofisticata intelligenza artificiale con allenatori leader del settore, atleti di livello mondiale e le ultime ricerche per produrre piani di allenamento personalizzati. Un aspetto principale della sua funzionalità è la classica periodizzazione a blocchi che utilizza un allenamento a bassa intensità/alto volume. EvolveAI offre agli atleti la flessibilità di selezionare una varietà di stili e combinazioni di set migliori per diverse routine come squat, panca o stacco. Queste selezioni determinano quindi il volume dell'allenamento. Il sistema AI in EvolveAI adatta l'allenamento in base all'analisi dell'allenamento, presentando un algoritmo di allenamento progettato per ottimizzare ogni sollevamento attraverso un macro-ciclo. Non solo garantisce la corretta sequenza degli esercizi, ma è anche dotato di video specifici e suggerimenti di coaching per la forma e la tecnica corrette. Questo strumento è progettato per offrire una soluzione economica e personalizzata, eliminando la necessità di un incontro individuale con il coach. Gli utenti possono aspettarsi allenamenti ottimizzati per i loro obiettivi e, attraverso un uso coerente e check-in regolari, possono lavorare in modo efficiente per raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Sito web: evolveai.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a EvolveAI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.