Una piattaforma di valutazione semplice e sicura che fornisce un processo semplice per condurre valutazioni individuali (molto utilizzata a livello prescolastico, TK, scuola materna e di prima elementare). Utilizza i test precaricati o crea le tue valutazioni per raccogliere rapidamente i dati sulle prestazioni degli studenti e generare automaticamente più report. I dati in ESGI vengono utilizzati anche per compilare lettere personalizzate dei genitori e flash card, identificare individui o gruppi per istruzioni mirate e personalizzare l'ambiente di apprendimento per promuovere aree di interesse per la crescita accademica.

Sito web: esgisoftware.com

