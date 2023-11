Inizia a fare trading di azioni, ETF e REIT in Malesia, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore e Australia, facendo trading con Affin Hwang Investment Bank Berhad, uno dei principali broker azionari in Malesia. Offriamo negoziazione di futures in FCPO (olio di palma grezzo), FKLI (indice KLCI) e FGLD (oro). Con il nostro finanziamento con margine azionario, puoi sfruttare il tuo investimento fino a 2,5 volte! Utilizza i nostri servizi per prestare e prendere in prestito azioni per soddisfare le tue esigenze di trading.

Sito web: einvest.affinhwang.com

