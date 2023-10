Edraak è una piattaforma elettronica araba per corsi open source di gruppo (MOOC). Edraak è stata fondata su iniziativa della Queen Rania Foundation for Education and Development, che desidera compiere ogni sforzo e sforzo per contribuire a mettere il mondo arabo all'avanguardia nel campo dell'istruzione, poiché è la pietra angolare dello sviluppo e prosperità dei popoli.

Sito web: edraak.org

