Doubtnut è l'app di studio e di apprendimento numero 1 con soluzioni video istantanee per NCERT Classe 6, Classe 7, Classe 8, Classe 9, Classe 10, Classe 11 e Classe 12, preparazione IIT JEE, preparazione NEET e CBSE, UP Board, Bihar Consiglio, Consiglio del Rajasthan, Consiglio MP, Consiglio di Telangana ecc Le soluzioni NCERT per CBSE e altri consigli statali sono un requisito fondamentale per gli studenti. Doubtnut aiuta con i compiti, i dubbi e le soluzioni a tutte le domande. Ha aiutato gli studenti a ottenere meno di AIR 100 in NEET e IIT JEE. Ottieni soluzioni PDF e video di documenti IIT-JEE Mains & Advanced dell'anno precedente, documenti NEET dell'anno precedente, libri NCERT per le classi da 6 a 12, CBSE, Pathfinder Publications, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, libri Cengage per schede e concorsi. Doubtnut è l'app perfetta per la preparazione di NEET e IIT JEE. Ottieni soluzioni per i documenti degli anni precedenti NEET e IIT JEE, insieme a soluzioni MCQ NEET per capitolo. Ottieni tutto il materiale di studio in lingua hindi e lingua inglese per la preparazione IIT JEE e NEET.

Sito web: doubtnut.com

