Disponibile a partire da 2.530 yen al mese! Basandoci sul concetto di "ufficio sul tuo smartphone", forniamo un comodo sistema che ti consente di inoltrare la posta e utilizzare le funzioni necessarie per l'ufficio utilizzando il tuo smartphone. Stiamo preparando vari servizi come l'inoltro della posta in giornata, l'affitto di sale conferenze, armadietti privati, reception con estensione di segreteria, aggiunta del nome dell'azienda e supporto per la registrazione. Naturalmente è possibile anche la registrazione aziendale!

Sito web: virtualoffice.dmm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a DMM バーチャルオフィス. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.