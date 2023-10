Discohook è uno strumento gratuito che ti consente di personalizzare il tuo server per distinguerlo dalla massa. Il modo principale per farlo è utilizzare i webhook, che consentono a servizi come Discohook di inviare qualsiasi messaggio con incorporamenti al tuo server.

Sito web: discohook.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Discohook. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.