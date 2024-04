DataSquirrel ti fa risparmiare tempo, stress e fatica durante la comprensione dei dati, creando visualizzazioni chiare e report dashboard. Pulizia automatica. Analisi automatica. Visualizzazione automatica. Ripetizione automatica. È: veloce, facile, guidato, assistito dall'intelligenza artificiale e sicuro. DataSquirrel è la piattaforma di business intelligence ideale per individui e team che desiderano dare un senso a qualsiasi dato e prendere decisioni in modo indipendente! Non sono richieste competenze tecniche per utilizzarlo o per iniziare. Carica semplicemente i tuoi dati e lascia che DataSquirrel faccia il resto! ✓ Esplora le esigenze spontanee dei dati caricando qualsiasi dato ✓ Pulizia automatica per la precisione ✓ Scopri modelli utilizzando l'analisi suggerita dall'intelligenza artificiale ✓ Niente più VLookup! Combina i dati in un clic ✓ Personalizza le immagini come preferisci ✓ Scarica file puliti e report del dashboard ✓ Condividi/Collabora senza effettuare l'accesso

Sito web: datasquirrel.ai

