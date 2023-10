Il cyber coltellino svizzero CyberChef è un'app web semplice e intuitiva per eseguire ogni tipo di operazione "informatica" all'interno di un browser web. Queste operazioni includono codifica semplice come XOR o Base64, crittografia più complessa come AES, DES e Blowfish, creazione di file binari ed esadecimali, compressione e decompressione di dati, calcolo di hash e checksum, analisi IPv6 e X.509, modifica delle codifiche dei caratteri e molto altro ancora. . Lo strumento è progettato per consentire agli analisti tecnici e non tecnici di manipolare i dati in modi complessi senza dover gestire strumenti o algoritmi complessi. È stato concepito, progettato, costruito e migliorato in modo incrementale da un analista nel corso dei suoi anni di innovazione del 10%.

Sito web: gchq.github.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CyberChef. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.