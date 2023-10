Consegna il lavoro in modo redditizio e puntuale con insight intelligenti. COR è la soluzione di nuova generazione per team creativi e professionali che suggerisce in modo intelligente come gestire progetti, team e finanze in un unico posto.

Sito web: projectcor.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a COR. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.