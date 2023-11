Cogeco Média

L'app Cogeco Media raggruppa le nostre 13 stazioni radio in un'unica comoda applicazione. Ascolta dal vivo 98.5 a Montreal, 106.9 a Mauricie, 107.7 a Estrie e 104.7 a Outaouais; Stazioni della rete Rythme a Montreal, Mauricie ed Estrie, CIME nei Laurenziani; CKOI e The Beat a Montreal, FM 93 e M102.9 a Quebec City. Esplora contenuti di qualità, riascolta il nostro audio on demand o ascolta i nostri podcast.

Sito web: 985fm.ca

