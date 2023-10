GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SCUOLA, APPRENDIMENTO E STUDENTI CON CLASSTER Un modo facile da usare, affidabile, sicuro ed efficiente per gestire i processi e l'amministrazione dall'iscrizione agli ex studenti e digitalizzare la tua organizzazione per risparmiare tempo e denaro. Classter è il sistema end-to-end di gestione delle informazioni sugli studenti, della scuola e dell'apprendimento realizzato per tutti i tipi di organizzazioni che offrono servizi educativi o formativi.

Sito web: classter.com

