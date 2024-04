Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Clarus R+D su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

L'app Clarus R+D automatizza il processo di richiesta di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. Possono beneficiare del credito d’imposta per ricerca e sviluppo le imprese di ogni dimensione e tipologia. Eppure la stragrande maggioranza dei crediti viene richiesta da aziende manifatturiere molto grandi. Perché? Perché, tradizionalmente, gli studi fiscali sulla ricerca e sviluppo sono complicati e costosi. In Clarus R+D, la nostra missione è rendere i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo più accessibili alle PMI, comprese le startup pre-revenue. Oltre ad espandere il suo valore in settori quali software, ingegneria, biotecnologia e tecnologia medica. Recupera i soldi nella tua attività per assumere, innovare e crescere. Il tutto a una frazione del costo di uno studio fiscale tradizionale su ricerca e sviluppo.

Sito web: clarusrd.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Clarus R+D. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.