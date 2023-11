ckbk è il servizio di abbonamento digitale definitivo per i cuochi. L'app a 5 stelle di ckbk offre pieno accesso a centinaia dei migliori libri di cucina, tra cui oltre 120.000 ricette. "È come Spotify per i libri di cucina". Un abbonamento regalo ckbk è il regalo perfetto per chi ama cucinare.

Sito web: ckbk.com

