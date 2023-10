Tutto ciò che facciamo al CIS è guidato dalla comunità. Porta la tua esperienza IT in CIS WorkBench, dove puoi creare reti e collaborare con professionisti della sicurezza informatica in tutto il mondo. Registrati ora per contribuire alla stesura di raccomandazioni di configurazione per i benchmark CIS, inviare ticket e discutere le migliori pratiche per proteggere un'ampia gamma di tecnologie.

Sito web: workbench.cisecurity.org

