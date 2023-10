ChroniFI è un software di finanza personale che aiuta le persone a semplificare le proprie finanze per prendere decisioni migliori e più sicure. Incoraggiamo le persone a guardare la pianificazione finanziaria attraverso la lente del tempo per comprendere intuitivamente le grandi decisioni della vita come cambiare carriera, acquistare una casa, avere figli, pagare l’università e andare in pensione.

Sito web: chronifi.com

