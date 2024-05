Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Chordio su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Assistente alla progettazione generativa del prodotto per i team di sviluppo prodotto. Chordio è un assistente di progettazione generativa del prodotto che trasforma le descrizioni di testo in progetti, aiutando i team di sviluppo prodotto a rimuovere i colli di bottiglia della progettazione. Ad esempio, un product manager di un'azienda tecnologica utilizza Chordio per generare ed evolvere tre opzioni per un nuovo concetto di funzionalità, quindi ripetere e allinearsi con il team sulla progettazione in un singolo workshop anziché in più sessioni.

Sito web: chordio.com

