Il servizio semplificato di evasione degli assegni di Checkflo è la tua fonte unica per tutte le tue esigenze di elaborazione, stampa e spedizione di assegni. Possiamo ridurre i costi amministrativi e migliorare l'efficienza operativa, il tutto con meno sforzi e pratiche burocratiche. Checkflo offre strumenti di facile utilizzo per i contabili per gestire, monitorare e analizzare i pagamenti degli assegni, le consegne e molto altro attraverso il nostro software cloud per assegni. I report sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo al nostro portale clienti sicuro. Checkflo può aggiungere il logo della tua azienda e includere testo promozionale come parte del tuo assegno, trasformando i pagamenti tramite assegno ordinari in punti di contatto di marketing! Checkflo offre la massima flessibilità nel poter inviare assegni sempre e ovunque senza il fastidio associato agli assegni cartacei. I nostri assegni sono stampati sulla carta per assegni più avanzata e sicura sul mercato e vengono spediti dalla nostra sede lo stesso giorno lavorativo. Per i pagamenti affrettati, abbiamo la possibilità di inviare assegni con FedEx che arriveranno entro mezzogiorno del giorno successivo. Checkflo si sincronizza direttamente con QuickBooks, quindi dedichi meno tempo alla doppia immissione dei dati quando è il momento di riconciliare il tuo conto corrente e i libri saranno sempre accurati e aggiornati con le spese più recenti pagate tramite assegno.

Sito web: checkflo.com

