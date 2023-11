CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker, ti consente di tracciare il tuo veicolo con zero costi di installazione. CarCoPoLo è un'applicazione mobile semplice e intelligente, utilizza un'unità GPS fissa per tracciare il tuo veicolo. Ora puoi visualizzare i tuoi veicoli in tempo reale su un'unica mappa, monitorare la posizione attuale, la velocità e la distanza del veicolo sempre e ovunque, con notifiche istantanee utilizzando le funzionalità GEOFENCE personalizzabili. Con il "buzz" puoi avvisare l'autista del tuo veicolo che sei pronto per il ritiro. Inoltre, archivia i documenti del veicolo e del conducente in un unico posto a portata di mano utilizzando l'app mobile CarCoPoLo. Puoi accedere ai dati importanti del tuo veicolo dal cloud.

Sito web: carcopolo.com

