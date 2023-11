Noi di Breathe offriamo software che fanno risparmiare tempo e che aiutano le PMI a mettere al primo posto i propri dipendenti. Finora abbiamo creato due sistemi facili da usare, uno per semplificare l'amministrazione delle risorse umane e l'altro per gestire i turni del personale. Sviluppati internamente, entrambi i sistemi sono progettati per aziende con un massimo di 250 dipendenti e sono semplicissimi da usare. Abbandona i fogli di calcolo e le pratiche burocratiche che richiedono tempo e scopri un modo migliore di gestire il tuo personale. Inizia oggi la tua prova di 14 giorni e scopri come i prodotti intuitivi Breathes possono aiutarti.

