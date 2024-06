Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Bonjoro ti consente di inviare video personali a nuovi contatti e clienti, per distinguerti, creare fiducia e aumentare le vendite. Bonjoro si connette al tuo CRM esistente o agli strumenti di email marketing per consentirti di inviare video rapidi e coinvolgenti su larga scala per convertire più lead, prenotare più demo, accogliere nuovi utenti e sviluppare l'amore e la fedeltà dei clienti durante tutto il percorso del cliente. Vieni e unisciti a oltre 50.000 altre aziende che conquistano clienti superfan con i video!

